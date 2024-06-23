Microsoft закрыла экспериментальный ЦОД под водой, несмотря на успех

Уолш заявила, что работа серверов под водой оказалась более щадящей, чем на суше. Задачей проекта было узнать, как протекают вычислительные операции ниже уровня моря, о воздействии вибрации на серверы и другое.

Исследования проводились на фоне бума ИИ и тенденции к тому, что в ближайшие годы ЦОДы будут расти экспоненциально — непрерывно и быстро. С этим связаны высокие продажи чипов и графических устройств: только в 2023 году Nvidia продала более 3,76 млн графических процессоров для центров обработки данных.

Успех Project Natick в первую очередь заключается в том, что из 855 подводных серверов Microsoft, установленных у побережья Шотландии в 2018 году, вышли из строя только шесть по сравнению с восемью из 135 серверов, которые нуждались в замене в ходе параллельного эксперимента на суше. Это соответствует потере 0,7% в море по сравнению с 5,9% на суше.

Несмотря на это проект свёрнут. По словам Уолш, это связано с тем, что для работы в подводных ЦОДах необходимы роботы. И проблема в том, что все процессы поддержания работы и обслуживания таких ЦОДов крайне трудно автоматизировать ввиду дистанционного управления. А людям условия работы под водой не подходят.

На вопрос о более длительной эксплуатации подводных серверов по сравнению с наземными Уолш ответила, что причиной «такой долговечности является температурная стабильность морской воды и инертный газ азот, используемый для защиты серверов».

По словам менеджера, полученные данные будут использованы в других проектах, однако Уолш подчеркнула, что «не будет использовать подводные центры обработки данных нигде в мире». И что полученные данные будут применены к другим проектам.