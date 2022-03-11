Microsoft «залатала» в Windows две опасные уязвимости

Наука и технологии
Сегодня в 22:28
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Microsoft «залатала» в Windows две опасные уязвимостиА всего — 71
Компания Microsoft призвала пользователей как можно быстрее обновиться до последних версий ОС Windows 10 и 11.
Как сообщается, суммарно разработчики исправили 71 уязвимость, в том числе две критические. Также была исправлена ошибка, не позволявшая пользователям очистить все данные на компьютере.
Причина заключалась в сервисах сохранения данных в виртуальное облако, при подключении к которым во время очистки компьютера и дальнейшей синхронизации документы могли загрузиться в память устройства снова.
Источник: TechAdvisor