Microsoft «залатала» в Windows две опасные уязвимости

Как сообщается, суммарно разработчики исправили 71 уязвимость, в том числе две критические. Также была исправлена ошибка, не позволявшая пользователям очистить все данные на компьютере.

Причина заключалась в сервисах сохранения данных в виртуальное облако, при подключении к которым во время очистки компьютера и дальнейшей синхронизации документы могли загрузиться в память устройства снова.