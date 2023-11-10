Microsoft запатентовала ИИ-терапевта

Этот инновационный подход предлагает новый способ психологической поддержки, анализируя эмоции пользователей и сохраняя информацию о них для создания «памяти» о жизни пользователя и его эмоциональных триггерах.

Приложение способно обрабатывать как текст, так и изображения, предлагая пользователю пространство для обсуждения своих проблем.

По мере сбора информации, ИИ может распознавать эмоциональные сигналы и задавать вопросы, а в некоторых случаях даже предлагать способы решения проблем. Например, в ответ на сообщение пользователя о плохом самочувствии, такой терапевт может предложить пробежку для освежения.

Кроме того, Microsoft предполагает, что ИИ сможет проводить более глубокий психоанализ. Пользователи могут пройти «явный психологический тест», результаты которого будут оцениваться с помощью алгоритма, разработанного психологами.