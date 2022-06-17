Microsoft запишет музыку на кварцевые пластины на случай глобальной катастрофы«Хранилище судного дня», но для музыки
Чего только стоит инициатива, в рамках которой было создано хранилище с семенами разных видов растений. Так, одно из самых масштабных расположено в Норвегии — называется оно «Хранилищем судного дня». На сегодняшний день в нём находится 1 145 693 «резервных копий» семян.
Чем-то подобным решила заняться и Microsoft. Она пополнит то же хранилище, только расположится там ещё и коллекция мировых музыкальных произведений.
Запись композиций будет происходить на достаточно непривычный носитель — кварц. Связано это с тем, что подобные пластины можно подвергать различным внешним воздействиям: запекать, кипятить, царапать, загрязнять, подвергать электромагнитному излучению и т.д.
Сообщается, что размер каждой кварцевой пластины составит 75 × 75 мм, а толщина — 2 мм. На один такой носитель можно записать до 100 ГБ данных. При этом храниться он может «много тысяч лет».
Первая запись попадёт в хранилище уже в 2023 году.