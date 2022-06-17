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Microsoft запишет музыку на кварцевые пластины на случай глобальной катастрофы

«Хранилище судного дня», но для музыки
Люди достаточно давно озаботились вопросом сохранения различного на случай, если на Земле произойдёт общемировая катастрофа.
Microsoft запишет музыку на кварцевые пластины на случай глобальной катастрофы

Чего только стоит инициатива, в рамках которой было создано хранилище с семенами разных видов растений. Так, одно из самых масштабных расположено в Норвегии — называется оно «Хранилищем судного дня». На сегодняшний день в нём находится 1 145 693 «резервных копий» семян.

Чем-то подобным решила заняться и Microsoft. Она пополнит то же хранилище, только расположится там ещё и коллекция мировых музыкальных произведений.

Запись композиций будет происходить на достаточно непривычный носитель — кварц. Связано это с тем, что подобные пластины можно подвергать различным внешним воздействиям: запекать, кипятить, царапать, загрязнять, подвергать электромагнитному излучению и т.д.

Сообщается, что размер каждой кварцевой пластины составит 75 × 75 мм, а толщина — 2 мм. На один такой носитель можно записать до 100 ГБ данных. При этом храниться он может «много тысяч лет».

Первая запись попадёт в хранилище уже в 2023 году.

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