Microsoft заплатит до $15 тыс за поиск дыр в Bing AI

Самая высокая награда в этой программе составляет $15 000.

Основной акцент свежей инициативы направлен на ИИ-продукты, включая такие сервисы как Bing Chat, Bing Chat for Enterprise и Bing Image Creator.

Кроме того, в программу включены функции Bing, интегрированные в приложения Microsoft Start и Skype для iOS и Android.

Microsoft подчеркнула, что данный шаг является частью ряда ключевых инвестиций, проведённых компанией за последние месяцы.

Особое внимание уделяется обновлениям, связанным с классификацией уязвимостей искусственного интеллекта, а также исследовательским вызовам в области безопасности ИИ-продуктов различных категорий.