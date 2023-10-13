Наука и технологии
08:02, 13 октября 2023
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Microsoft заплатит до $15 тыс за поиск дыр в Bing AI

Сумма внушительная

Microsoft объявила о запуске новой программы поощрения за обнаружение уязвимостей, нацеленной на продукты, основанные на Bing AI.

Самая высокая награда в этой программе составляет $15 000.

Основной акцент свежей инициативы направлен на ИИ-продукты, включая такие сервисы как Bing Chat, Bing Chat for Enterprise и Bing Image Creator.

Кроме того, в программу включены функции Bing, интегрированные в приложения Microsoft Start и Skype для iOS и Android.

Microsoft подчеркнула, что данный шаг является частью ряда ключевых инвестиций, проведённых компанией за последние месяцы.

Особое внимание уделяется обновлениям, связанным с классификацией уязвимостей искусственного интеллекта, а также исследовательским вызовам в области безопасности ИИ-продуктов различных категорий.

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