Microsoft заплатит $ 14 млн за дискриминацию сотрудников в Калифорнии

Департамент начал расследование в 2020 году. По его данным, сотрудники, ушедшие в отпуск по беременности, инвалидности, уходу за новорожденным или больным родственником, получали меньшие премии и негативные отзывы о работе. Это, в свою очередь, негативно влияло на их карьерный рост и заработную плату. Департамент также отметил, что подобная практика непропорционально затрагивала женщин и людей с инвалидностью.

Директор Департамента гражданских прав Кевин Киш похвалил компанию за «стремление к конструктивному диалогу и согласие внедрить изменения для защиты прав работников в Калифорнии». Microsoft в своем заявлении назвала обвинения неточными, однако заверила в стремлении «слушать, учиться и поддерживать сотрудников».

В рамках соглашения Microsoft обязуется принять меры по предотвращению дискриминации в будущем, включая обновление программ обучения для менеджеров. Независимый консультант будет следить за соблюдением компанией условий соглашения.

Большая часть суммы — $ 14,2 млн. — будет выплачена пострадавшим сотрудникам, работавшим в Microsoft с 13 мая 2017 года по дату утверждения соглашения судом (еще не определена). Средства получат те, кто брал отпуск, защищенный законом штата или федеральным законодательством.

Каждый сотрудник, подпадающий под критерии, получит базовую выплату в размере $ 1,500. Дополнительные средства будут распределены с учетом зарплаты и стажа.