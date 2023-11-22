Microsoft заплатит $20 000 за взлом встроенного в Windows антивируса

В рамках этой программы, награды за выявленные уязвимости могут варьироваться от $500 до $20 000.

Наибольшее вознаграждение предусмотрено за высококачественные отчеты о критических уязвимостях, позволяющих удаленно выполнять код.

В настоящее время программа Microsoft Defender Bounty ограничена по своему охвату и сосредоточена исключительно на API (интерфейсах программирования приложений) Microsoft Defender для конечных точек.

Однако ожидается, что в будущем она расширится и на другие продукты Defender.

«Программа вознаграждений Microsoft Defender приглашает исследователей со всего мира выявлять уязвимости в продуктах и услугах Defender и делиться ими с нашей командой», — заявила старший менеджер программы MSRC Мадлен Экерт.

Microsoft сообщила, что за последний год выплатила $58.9 млн в качестве вознаграждений 1147 исследователям безопасности за 446 допустимых уязвимостей в рамках 22 программ вознаграждений.