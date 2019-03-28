Microsoft запретила первоапрельские шутки

IT-гиганты, также как и многие другие компании, с энтузиазмом участвуют в праздновании «Дня Дурака» 1 апреля, рассылая шуточные пресс-релизы и делая розыгрыши в соцсетях и интернете вообще. Microsoft решила положить этому конец, по крайней мере в своей вотчине.

Директор по маркетингу Microsoft Крис Капоссела (Chris Capossela) предупредила всех сотрудников компании, что они не должны участвовать в розыгрышах в грядущий понедельник и призвала воздержаться от каких-либо публичных шуток в этот день.

Во внутреннем сообщении, полученным ресурсом The Verge, Капоссела поясняет, что статистика показала ограниченный положительный эффект таких шуток, а на самом деле они приводят к циркулированию нежелательных новостей. По её мнению репутация компания больше теряет, чем приобретает в результате участия в розыгрышах в «Дня Дурака».

Ранее Microsoft не раз принимала участие в розыгрышах 1 апреля. В 2013 году она на целые сутки изменила дизайн фирменного поисковика Bing, так что он стал похож на Google. В 2015 «выпустила» мобильную MS-DOS для смартфонов.

Отметим, что 1 апреля — единственный день в году, когда СМИ могут без последствий перед российским законом публиковать фейковые новости.