Microsoft запустила массовое обновление компьютеров до свежей версии Windows 10

Напомним, что еще в начале текущего месяца представители компании опубликовали на страничке со статусом Windows 10 21H1 о том, что приступают к автоматическому обновлению до этой версии операционной системы ряда компьютеров. Известно, что обновлялись тогда только некоторые компьютеры, ввиду того, что Microsoft таким образом тренировала системы машинного обучения определять компьютеры с определенными версиями Windows 10.

Сейчас же обновление до свежей версии Windows 10 станет массовым процессом. Отмечается, что в Microsoft увеличили количество устройств для обновления.

Ожидается, что процесс обновления для устройств на базе Windows 10 May 2020 Update займет несколько месяцев.