Microsoft запустила массовое обновление компьютеров до свежей версии Windows 10

Наука и технологии
Сегодня в 08:32
Microsoft запустила массовое обновление компьютеров до свежей версии Windows 10Процесс происходит автоматически
Американская компания Microsoft приступила к этапу массового автоматического обновления компьютеров до последней версии Windows 10.
Напомним, что еще в начале текущего месяца представители компании опубликовали на страничке со статусом Windows 10 21H1 о том, что приступают к автоматическому обновлению до этой версии операционной системы ряда компьютеров. Известно, что обновлялись тогда только некоторые компьютеры, ввиду того, что Microsoft таким образом тренировала системы машинного обучения определять компьютеры с определенными версиями Windows 10.
Сейчас же обновление до свежей версии Windows 10 станет массовым процессом. Отмечается, что в Microsoft увеличили количество устройств для обновления.
Ожидается, что процесс обновления для устройств на базе Windows 10 May 2020 Update займет несколько месяцев.