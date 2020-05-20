Microsoft запустила поддержку DirectX для Linux

Так, хоть формально компания и добавила GPU-ускорение через DirectX для Linux-приложений, сделала она это лишь в рамках собственного “слоя совместимости” для запуска подобных приложений в Windows 10 под названием Windows Subsystem for Linux (WSL). То есть пока что речи о том, чтобы запустить полноценную поддержку DirectX, установив на компьютер условный Ubuntu, без последней версии Windows, все же не идет. Но вполне вероятно, что со временем “умельцы” исправят и этот недостаток.

К слову, по словам самой Microsoft, ей удалось достичь включения поддержки DirectX в WSL благодаря новому драйверу ядра Linux, использующему протокол GPU-PV для отображения GPU в пользовательском режиме Linux.