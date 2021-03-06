Microsoft запустила принудительное обновление Windows 10

Отмечается, что сами обновления будут загружены поверх массы версий операционных систем с приближающимся к концу сроком обслуживания. Обновления развертываются поэтапно, что сделано для того, чтобы пользователи смогли беспроблемно перейти на новые версии ОС. Сам процесс, как известно, происходит под управлением машинного обучения. В ближайшие сроки корпорация намерена обновить Windows 10 версий 1809, 1909, а также Windows Server версии 1909.

”Мы увеличиваем количество устройств, которые приближаются к завершению обслуживания для автоматического обновления до Windows 10 версии 20H2”, — поделились представители Microsoft.

По словам директора компании по обслуживанию Windows Джона Кейбла (John Cable), Microsoft приступает к принудительному обновлению ОС за несколько месяцев до того, как истечет срок их обслуживания, чтобы предоставить пользователям время для беспрепятственного перехода.