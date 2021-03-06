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Наука и технологии
Сегодня в 09:03

Microsoft запустила принудительное обновление Windows 10

До актуальной версии 20H2
Американская компания Microsoft запустила принудительное обновление операционной системы Windows 10 до актуальной версии 20H2.

Отмечается, что сами обновления будут загружены поверх массы версий операционных систем с приближающимся к концу сроком обслуживания. Обновления развертываются поэтапно, что сделано для того, чтобы пользователи смогли беспроблемно перейти на новые версии ОС. Сам процесс, как известно, происходит под управлением машинного обучения. В ближайшие сроки корпорация намерена обновить Windows 10 версий 1809, 1909, а также Windows Server версии 1909.

”Мы увеличиваем количество устройств, которые приближаются к завершению обслуживания для автоматического обновления до Windows 10 версии 20H2”, — поделились представители Microsoft.

По словам директора компании по обслуживанию Windows Джона Кейбла (John Cable), Microsoft приступает к принудительному обновлению ОС за несколько месяцев до того, как истечет срок их обслуживания, чтобы предоставить пользователям время для беспрепятственного перехода.

Автор: Лилик Ми