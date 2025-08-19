Microsoft запустит более доступный сервис Xbox Cloud Gaming

Представители Xbox отметили, что главная цель — предоставить больше игр большему количеству людей. Для этого планируется расширение сервиса на новые страны и увеличение числа поддерживаемых устройств. Потоковые игры позволяют игрокам играть в игры, не устанавливая их на свои устройства, что делает сервис удобным для пользователей, которые часто играют на ходу.

Вице-президент Microsoft по следующим поколениям игр Джейсон Рональд отметил, что многие подписчики Game Pass Ultimate уже используют облачный доступ как основной или дополнительный способ игры. Это открывает возможность создания более доступной подписки, ориентированной на стриминг, без необходимости покупать полный пакет Game Pass с возможностью скачивания игр.