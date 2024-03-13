Microsoft запустит ИИ Copilot для защиты от киберугроз

В отличие от многих других продуктов, Copilot for Security будет предоставляться по принципу оплаты за фактическое использование — всего лишь 4 доллара за каждый час работы. Запуск этого продукта запланирован на 1 апреля.

Copilot for Security, разработанный на базе моделей OpenAI GPT-4 и собственных разработок Microsoft в области кибербезопасности, представляет собой чат-бот, который обеспечивает доступ к последней информации о киберугрозах, а также предоставляет возможность анализа кода и событий для целей отчетности. Продукт также позволяет вести совместную работу сотрудников по кибербезопасности через раздел «доска объявлений».