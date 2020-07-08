Microsoft "защитит" игроков от попыток издателей продать одну и ту же игру дважды

Так, согласно данным интернет-издания VGC, некоторые издатели изначально планировали не включать поддержку Smart Delivery в свои свежие проекты, тем самым продавая игры по два раза: для Xbox One и Xbox Series X. Но Microsoft подобное положение дел не устроило, в связи с чем она настоятельно порекомендовала издателям не пытаться столь топорно наживаться на игроках.

Стоит отметить, что на сегодняшний день поддержка новой функции заявлена в FIFA 21, Cyberpunk 2077, Destiny 2 и Assassin's Creed Valhalla. Вероятнее всего, ближе к выходу Xbox Series X список подобных проектов будет только расширяться.