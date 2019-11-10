Microsoft защитит пользователей от случайной потери данных в Windows 10

Известно, что одной из ключевых утилит в Windows 10 является Disk Cleanup, подразумевающая быструю очистку временных файлов, которые занимают место на диске. Но октябрьское обновление Windows 10 внесло свои коррективы в утилиту, которые привели к тому, что у пользователей удалялись в том числе и важные файлы. Так, изменение коснулось данных из папки “Загрузки”, поскольку многие пользователи случайно ставили галочку на удаление.