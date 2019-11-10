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Сегодня 13:59
Microsoft защитит пользователей от случайной потери данных в Windows 10
Речь об утилите "Очистка диска", которая удаляла важные файлы
На данный момент компания Microsoft работает над масштабным обновлением Windows 10 20H1. Сообщается, что обновленная версия будет выпущена уже весной следующего года.
Известно, что одной из ключевых утилит в Windows 10 является Disk Cleanup, подразумевающая быструю очистку временных файлов, которые занимают место на диске. Но октябрьское обновление Windows 10 внесло свои коррективы в утилиту, которые привели к тому, что у пользователей удалялись в том числе и важные файлы. Так, изменение коснулось данных из папки “Загрузки”, поскольку многие пользователи случайно ставили галочку на удаление.
Сообщается, что компания решила удалить папку “Загрузки” из утилиты Disk Cleanup, поскольку многие пользователи просили об этом.