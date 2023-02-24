Microsoft заставила своего чат-бота заканчивать разговор, когда речь заходит о «чувствах»

На такой шаг компания пошла после того, как выяснилось, что Bing генерирует странные и даже враждебные по отношению к пользователям ответы.

Так, например, после того, как к Bing обратятся с сообщением с упоминанием «чувств» или «Сиднея» (внутреннего названия чат-бота для команды Microsoft), система замолчит.

Исследователи ИИ подчеркивают, что чат-боты, такие как Bing, на самом деле не испытывают чувств, но запрограммированы генерировать ответы, которые могут показаться таковыми. В свзяи с этим пользователям рекомендовали лучше понимать ограничения чат-ботов ИИ.