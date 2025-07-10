Microsoft заявила о $500 млн экономии от ИИ на фоне массовых сокращений

По словам руководства, ИИ активно используется для повышения продуктивности в различных направлениях — от продаж и обслуживания клиентов до разработки программного обеспечения. В частности, внедрение технологий помогло значительно улучшить работу колл-центров, одновременно повысив удовлетворенность сотрудников и клиентов.

Кроме того, Microsoft начала применять ИИ для взаимодействия с мелкими клиентами, что уже приносит компании десятки миллионов долларов дохода, несмотря на то, что эта практика находится на начальной стадии.

В области разработки программного обеспечения искусственный интеллект участвует примерно в 35% написания кода для новых продуктов, что ускоряет их вывод на рынок. Популярный продукт компании — GitHub Copilot — имеет около 15 миллионов пользователей и считается лидером среди инструментов ИИ для программирования.

Тем не менее, в этом году Microsoft объявила о сокращении около 15 тысяч сотрудников, особенно среди специалистов, работающих с клиентами, в том числе в отделах продаж. Это вызвало беспокойство в отрасли о будущем рабочих мест под влиянием автоматизации.

В компании подчеркивают, что ИИ помогает сотрудникам работать эффективнее, а не является основной причиной увольнений. Благодаря помощнику Copilot, каждый продавец находит больше потенциальных клиентов и увеличивает выручку примерно на 9%.