Microsoft не уйдёт из России полностью при любых санкциях

В прошлом году ООО «Майкрософт Рус» сократила свой штат с 376 до 2 человек, а ООО «Майкрософт Девелопмент Центр Рус» сократилось с 72 до 1 человека.

Американская корпорация отказалась от долгосрочного договора аренды офисов в московском бизнес-центре «Крылатские холмы», однако заключила краткосрочное соглашение по тому же адресу.

В отчётности корпорации указано, что Microsoft продолжит следить за изменениями в правительственных ограничениях в России и будет принимать решения о своей деятельности в стране на основе развития ситуации. Пока же планов об уходе из страны у неё нет.