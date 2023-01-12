МИД отреагировал на обвинение в атаках российских хакеров на ядерные лаборатории США

Хотя потенциально зарубежные журналисты готовы обвинить всех и вся. Эту публикацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге МИДа она заявила, что Россию готовы обвинить в любой вредоносной деятельности в информационной среде. По словам Захаровой, эта политика вполне укладывается в логику принятия решений и риторику Администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

При этом ни о каких-либо доказательствах или фактах речи не идёт.