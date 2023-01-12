МИД отреагировал на обвинение в атаках российских хакеров на ядерные лаборатории США

МИД отреагировал на обвинение в атаках российских хакеров на ядерные лаборатории СШАОб этом заявила Мария Захарова
МИД России опроверг атаки российских хакеров на ядерные лаборатории в США. Американское информагентство Reuters обвинило Россию в кибератаках на лаборатории ядерных исследований, которые якобы проводились в августе-сентябре 2022 года. В атаках обвинили российскую кибергруппировку Cold River.
Фото: Smotrim.ru
Хотя потенциально зарубежные журналисты готовы обвинить всех и вся. Эту публикацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге МИДа она заявила, что Россию готовы обвинить в любой вредоносной деятельности в информационной среде. По словам Захаровой, эта политика вполне укладывается в логику принятия решений и риторику Администрации нынешнего президента США Джо Байдена.
При этом ни о каких-либо доказательствах или фактах речи не идёт.
Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. ...О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах.