Наука и технологии
20:42, 12 января 2023
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МИД отреагировал на обвинение в атаках российских хакеров на ядерные лаборатории США

Об этом заявила Мария Захарова

МИД России опроверг атаки российских хакеров на ядерные лаборатории в США. Американское информагентство Reuters обвинило Россию в кибератаках на лаборатории ядерных исследований, которые якобы проводились в августе-сентябре 2022 года. В атаках обвинили российскую кибергруппировку Cold River.

МИД отреагировал на обвинение в атаках российских хакеров на ядерные лаборатории США

Фото: Smotrim.ru

Хотя потенциально зарубежные журналисты готовы обвинить всех и вся. Эту публикацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На брифинге МИДа она заявила, что Россию готовы обвинить в любой вредоносной деятельности в информационной среде. По словам Захаровой, эта политика вполне укладывается в логику принятия решений и риторику Администрации нынешнего президента США Джо Байдена.

При этом ни о каких-либо доказательствах или фактах речи не идёт.

Очередным журналистским псевдорасследованием отличилось агентство Рейтер. На этот раз пресловутых российских хакеров обвиняют в совершении компьютерных атак на три американские лаборатории ядерных исследований в августе-сентябре 2022 года. ...О доказательствах вообще не идет никакой речи, равно как и о каких либо фактах.

Мария Захарова
Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России
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