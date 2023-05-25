МИФИ разработал систему распознавания образов компьютером

Учёные из МИФИ (Московского инженерно-физического института) разработали новую оптическую систему, которая позволяет быстро распознавать образы. С помощью специального модулятора света и компьютерных расчётов голограмм, они создали сверхбыструю «камеру», которая передаёт изображение на компьютер для дальнейшей обработки.

Существующие сейчас системы распознавания, такие как нейросетевые системы, уже применяются на вокзалах и в аэропортах. Они работают практически в режиме реального времени и способны обрабатывать несколько десятков кадров в секунду для отслеживания и распознавания объектов.

Учёные из МИФИ разработали новую систему, которая обрабатывает десятки тысяч кадров в секунду. Это стало возможным благодаря использованию особого модулятора света, содержащего миллионы крошечных элементов — микрозеркал. Они позволяют быстро преобразовывать свет, исходящий от объектов, и использовать специальные голографические фильтры для сопоставления с изображениями объектов. Система способна распознавать как неподвижные, так и движущиеся объекты со скоростью, превосходящей прежние возможности в разы.

Разработанная система имеет большой потенциал применения в различных сферах, включая безопасность, медицину, промышленность и другие. Она может быть использована для поиска, идентификации и отслеживания объектов с сложными формами. Кроме того, система обладает возможностью использования не только лазерного излучения, что позволяет увеличить число распознаваемых признаков и снизить уровень шума. В будущем эта технология может найти применение в создании оптических инструментов, систем голографической памяти, кодирования видеопотоков и других инновационных разработках.