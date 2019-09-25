МиГ-21 российского производства потерпел крушение в Индии

Летательный аппарат рухнул на землю спустя несколько минут после взлета. Об этом стало известно благодаря индийской газете Hindustan Times. Сообщается, что пилотами в этот момент совершались тренировочные полеты на истребителе. По данным источника, оба пилота успели экстренно катапультироваться и не пострадали. Также отмечается, что МиГ-21 не имел на борту боеприпасы. После крушения истребитель оказался полностью разбитым.

На данный момент сообщается, что в результате падения истребителя, жертв и разрушений на земле найдено не было.