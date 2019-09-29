МиГ-29 отечественного производства разбился в Словакии

Об этом стало известно благодаря официальному представителю Министерства обороны Словакии Данке Цапакове. Потенциальной причиной крушения называют нехватку топлива в баках летательного аппарата. Сообщается, что полет осуществлялся без боеприпасов. По предварительным данным разрушений и жертв на земле не найдено. Пилот истребителя успел катапультироваться и не пострадал. Отмечается, что тренировочные полеты осуществлялись двумя истребителями типа МиГ-29, второй летательный аппарат успешно приземлился.

Напомним, что МиГ-29 является базовым боевым истребителем военно-воздушных сил Словакии. На данный момент страна владеет 11 советскими самолетами, которые будут служить до 2023 года, после чего их планируется заменить на F-16 Block 70/72.