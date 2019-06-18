МиГ-31 провёл воздушную дозаправку в арктических условиях и попал на видео

Лётчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота отработали воздушную дозаправку в условиях Крайнего Севера на высоте около 6,5 тысяч метров при скорости 500 км/ч. Ролик выложило на YouTube Министерство обороны России.

Задачи выполнялись одиночно и в составе пар. Всего за летную смену самолеты МиГ-31 осуществили более 20 подходов к воздушному танкеру Ил-78М дальней авиации ВКС России.

Отмечается, что воздушная дозаправка – один из сложнейших элементов летной подготовки и выполняется для увеличения тактического радиуса действий боевых самолетов.