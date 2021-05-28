МиГ-31 второй день подряд засёк норвежский истребитель у российских границ

Речь идёт о территории над Баренцевым морем, сообщает РИА Новости. По словам военных, радары засекли воздушную цель, идентифицировав её как базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии. В итоге было принято решение сопроводить его над обнаруженной акваторией, развернув от государственной границы.

Что интересно, буквально за день до этого российский МиГ уже сопровождал другой норвежский P-3C Orion. Пока что представители Норвегии никак не прокомментировали случившееся.

Напомним, что ранее самолёты стран НАТО предприняли попытку перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем. Но в итоге их «отбили» истребители Су-35.