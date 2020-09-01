МиГ и Сухой объединятся для создания истребителя будущего

”На Туполеве собраны компетенции и заводы по стратегической авиации, на Ильюшине реализуются программы по транспортным самолетам. А за все боевые самолеты отвечают Сухой и МиГ <...> Но, важный момент, оба сильных КБ, и МиГ, и Сухого, продолжат работу. Конкуренция идей в таком высокотехнологичном и динамичном сегменте, как боевые самолеты, приносит положительные результаты. Возможно, так и будет — истребитель производства “МиГ-Сухой”. Но пока все в стадии обсуждений”, — заявил чиновник.

Стоит отметить, что на данный момент самым современным российским боевым самолетом является новейший истребитель пятого поколения Су-57, производством которого занимается Сухой. Выпуск серийных Су-57 планируется уже в течение 2020 года.