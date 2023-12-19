Миграция из Apple продолжается: теперь и старший дизайнер попрощался с компанией

Известный своим сотрудничеством со светилом дизайна Джони Айвом при создании таких культовых продуктов, как iMac, iPod nano, MacBook Pro и MacBook Air, Рассел-Кларк оставил после себя неизгладимый след в более чем 1000 патентов Apple. Его уход, завуалированный тайной, как говорят, вызван желанием заняться «страстными» проектами — такая тенденция наблюдается и среди других мэтров дизайна Apple.

Компания Vast, быстро объявившая о приходе Рассела-Кларка, сообщила, что он будет работать в качестве советника и руководить командой промышленных дизайнеров компании. Его переход в Vast повторяет пути бывших тяжеловесов дизайна Джони Айва и Эванса Хэнки, которые занялись независимыми проектами после Apple.