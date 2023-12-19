Миграция из Apple продолжается: теперь и старший дизайнер попрощался с компанией

Миграция из Apple продолжается: теперь и старший дизайнер попрощался с компаниейПосле двух десятилетий работы
Очередной «неожиданный» поворот в технологическом гиганте — команда дизайнеров Apple переживает еще один крупный уход. Питер Рассел-Кларк, опытный дизайнер с почти двадцатилетним стажем, распрощался с Apple и «отправился в космос», присоединившись к Vast, занимающейся космическими технологиями.
Известный своим сотрудничеством со светилом дизайна Джони Айвом при создании таких культовых продуктов, как iMac, iPod nano, MacBook Pro и MacBook Air, Рассел-Кларк оставил после себя неизгладимый след в более чем 1000 патентов Apple. Его уход, завуалированный тайной, как говорят, вызван желанием заняться «страстными» проектами — такая тенденция наблюдается и среди других мэтров дизайна Apple.
Компания Vast, быстро объявившая о приходе Рассела-Кларка, сообщила, что он будет работать в качестве советника и руководить командой промышленных дизайнеров компании. Его переход в Vast повторяет пути бывших тяжеловесов дизайна Джони Айва и Эванса Хэнки, которые занялись независимыми проектами после Apple.