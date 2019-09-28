Микробы с Земли помогут сделать Марс пригодным для жизни

Специалистами из Ново-Юго-Восточного университета было предложено отобрать перспективные микробы и отправить их с помощью НАСА и других космических агентств на Марс, чтобы изменить климат на планете и колонизировать ее. Ученые считают, что стерилизация Марса невозможна и наши бактерии в любом случае попадут не только на Марс, но и на другие планеты. Тогда как перенос микробов на другие планеты является единственным способом изучить их.

“Жизнь, как мы знаем, не может существовать без полезных микроорганизмов. Они здесь, на нашей планете, и помогают определить симбиотические ассоциации - совместное проживание множества организмов для создания большого целого”, - рассказала команда ученых.

Но не все так однозначно, старший научный сотрудник Института планетологии Стив Клиффорд рассказал, что любая оплошность, допущенная в процессе высвобождения земных микробов может “значительно перевесить любые краткосрочные выгоды”.