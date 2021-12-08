Микропластик может привести к вымиранию человечества

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Микропластик может привести к вымиранию человечестваВсе из-за его токсичности
Издание The Guardian опубликовало новый материал, ссылаясь на данные отчета Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (FAO). В нем говорится о том, что использование пластика при производстве продуктов питания влечет за собой смертельную угрозу для здоровья и безопасности всех людей на планете.
Исследователи отмечают, что на данный момент в почве расположилось больше микропластика, чем в океанах. Случилось это из-за миллионов тонн пластмассы, эксплуатируемой в пищевой и сельскохозяйственной промышленности. Впоследствии микропластик проникает в человеческий организм вместе с пищей, что, в свою очередь, смертельно опасно ввиду токсичных добавок.
По данным ученых, некоторые морские животные уже столкнулись с негативными последствиями от употребления микропластика, но как он воздействует на других живых существ, в том числе и людей, на данный момент достоверно неизвестно.
Источник: The Guardian