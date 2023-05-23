Микропластик нашли в еде по всей планете

Они выяснили, что частички микро- и нанопластика проникают в продукты питания по всему миру. В рамках своей работы, специалисты проанализировали все существующие научные данные, посвящённые тому, как пластик попадает в нашу еду.

Конечно, одним из путей является поглощение частиц пластика рыбами, но оказалось, что гораздо больше пластика попадает в продукты при их обработке и упаковке.

Даже если свежие продукты изначально не содержат пластика, он может попасть в них при использовании различного оборудования, включая разделочные доски или упаковочные машины.

Ещё один путь проникновения пластика в наши тарелки — через удобрения. При очистке сточных вод образуются твёрдые биологические вещества, которые могут использоваться как удобрение.

Однако, они могут содержать частицы пластика, которые образуются, например, при стирке синтетической одежды. Эти частицы постепенно накапливаются в почве, что может оказывать негативное влияние на урожайность и устойчивость агроэкосистемы.