Микропластик оказался способен накапливаться в органах человека

Это стало известно благодаря исследованию группы ученых из Аризонского государственного университета — именно их работа продемонстрировала, что крошечные пластиковые частицы могут не просто проникать в ткани и органы человека, а также накапливаться в последних, в том числе и в почках, печени и легких.

Стоит отметить, что на данный момент науке не до конца известно, какое именно влияние для здоровья человека имеют данные накопления, но ученые уже сейчас предполагают, что оно так или иначе связано с воспалением, бесплодием и раком у животных.

”Вы можете найти пластмассы, загрязняющие окружающую среду практически в любом месте земного шара. За несколько десятилетий мы перестали думать о пластике, как о чудесном благе, и начали считать его угрозой”, — рассказал автор статьи и биолог из Аризонского государственного университета Чарльз Рольски.