Микропластик в мозге оказался способен разрушать его клетки

Особое беспокойство вызывает тот факт, что вторичный микропластик, подвергшийся воздействию окружающей среды, провоцирует более интенсивную воспалительную реакцию.

В ходе экспериментов на грызунах было выявлено, что микропластик не только усиливает воспалительные процессы в крови, но и способствует гибели нейронов.

Дополнительные исследования показали, что фрагменты полистирола негативно воздействуют на человеческую микроглию — клетки, отвечающие за защиту нервной системы от инородных элементов. В результате контакта с пластиком в клетках резко возрастает содержание вредных белков.

Таким образом, присутствие микропластика в окружающей среде может представлять серьёзную угрозу для здоровья человека, особенно для его нервной системы.