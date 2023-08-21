Микропластик в мозге оказался способен разрушать его клетки

Микропластик в мозге оказался способен разрушать его клеткиКак у грызунов, так и у людей
Учёные обнаружили, что микропластик способен проникать через гематоэнцефалический барьер, представляя угрозу клеткам мозга.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что вторичный микропластик, подвергшийся воздействию окружающей среды, провоцирует более интенсивную воспалительную реакцию.
В ходе экспериментов на грызунах было выявлено, что микропластик не только усиливает воспалительные процессы в крови, но и способствует гибели нейронов.
Дополнительные исследования показали, что фрагменты полистирола негативно воздействуют на человеческую микроглию — клетки, отвечающие за защиту нервной системы от инородных элементов. В результате контакта с пластиком в клетках резко возрастает содержание вредных белков.
Таким образом, присутствие микропластика в окружающей среде может представлять серьёзную угрозу для здоровья человека, особенно для его нервной системы.