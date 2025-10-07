Микропластик влияет на микробиом кишечника человека, показало исследование

Работа была проведена в рамках международного проекта microONE под руководством исследовательского центра CBmed. Учёные изучали, как различные типы микропластика воздействуют на микробиом, используя образцы кишечных бактерий, выращенных из материала пяти здоровых добровольцев. Культуры подвергали воздействию пяти распространённых видов пластика в концентрациях, соответствующих реальному уровню воздействия на человека.

Результаты показали, что общее количество бактерий не изменилось, однако у образцов с микропластиком отмечалось повышение кислотности, что указывает на изменение метаболической активности микрофлоры.

Кроме того, были зафиксированы сдвиги в составе бактерий, особенно в таких семействах, как Lachnospiraceae, Enterobacteriaceae и Ruminococcaceae. Эти изменения сопровождались изменением уровней ряда органических кислот, включая молочную и валериановую, что говорит о нарушении химического баланса кишечной среды.

Учёные полагают, что микропластик может создавать новые условия для роста отдельных видов бактерий или переносить химические вещества, влияющие на их обмен веществ. Исследователи подчёркнули, что воздействие микропластика уже повсеместно — его находят в воде, пище и воздухе, поэтому влияние на здоровье человека требует дальнейшего изучения.