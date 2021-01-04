Микроскоп с искусственным интеллектом способен выявить раковые клетки за считанные минуты

Речь идёт о тех случаях, когда специалисты, удалив раковую опухоль, отсылают клеточный материал на анализ. И если раньше в таком случае результатов приходилось ждать по несколько дней, то теперь, благодаря созданной исследователями из Университета Райса конструкции, на это уходят считанные минуты. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Стоит отметить, что новый микроскоп способен получать изображения относительно толстых кусков ткани с клеточным разрешением. При этом благодаря встроенному ИИ, устройство способно обеспечить глубину резкости в пять раз больше, чем современные микроскопы.

Что самое интересное, разработка представляет из себя вполне стандартный микроскоп, модифицированный маской для лица ценой до 10 долларов.