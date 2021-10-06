Наука и технологии
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Миллиардер рассказал о вреде удаленки и назвал ее «ошибкой»По его мнению она мешает развиваться и ограничивает инновации
Миллиардер и менеджер инвестиционного фонда Кен Гриффин заявил, что молодые люди, которые работают из дома, совершают “печальную ошибку”.
Его словам приводит издание Bloomberg. По мнению миллиардера, начинающие свою карьеру сотрудники из-за удаленной работы ставят свой дальнейший профессиональный рост в уязвимое положение.
“Невероятно сложно приобрести управленческий опыт и опыт межличностного общения, которые требуются для продвижения своей карьеры, в условиях удаленной работы. Что касается наших самых молодых сотрудников, я глубоко обеспокоен тем, что потеря возможностей раннего карьерного роста дорого обойдется нам в ближайшие десятилетия”, — заявил Гриффин.
Помимо прочего он обвинил удаленку в том, что она ограничивает инновации, а также отметил, что в будущем она способна негативно сказаться на конкурентоспособности страны.