Миллиардер рассказал о вреде удаленки и назвал ее «ошибкой»

Его словам приводит издание Bloomberg. По мнению миллиардера, начинающие свою карьеру сотрудники из-за удаленной работы ставят свой дальнейший профессиональный рост в уязвимое положение.

“Невероятно сложно приобрести управленческий опыт и опыт межличностного общения, которые требуются для продвижения своей карьеры, в условиях удаленной работы. Что касается наших самых молодых сотрудников, я глубоко обеспокоен тем, что потеря возможностей раннего карьерного роста дорого обойдется нам в ближайшие десятилетия”, — заявил Гриффин.

Помимо прочего он обвинил удаленку в том, что она ограничивает инновации, а также отметил, что в будущем она способна негативно сказаться на конкурентоспособности страны.