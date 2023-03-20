Миллион долларов за биткоин к концу 2023 года? За неделю криптовалюта подорожала на треть

Данный рост происходит на фоне потрясений в банковском секторе США после банкротства Silicon Valley Bank. Напомним, что данный банк обслуживал почти половину венчурных технологических стартапов в США на протяжении многих лет.

В итоге инвесторы обратились к криптовалютному рынку, что привело к впечатляющему росту цены биткоина.