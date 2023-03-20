Миллион долларов за биткоин к концу 2023 года? За неделю криптовалюта подорожала на треть

07:26, 20 марта 2023
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Миллион долларов за биткоин к концу 2023 года? За неделю криптовалюта подорожала на третьА с ним и прочие цифровые монеты
По данным специалистов Coinmarketcap, стоимость главной криптовалюты планеты — биткоина — за последнюю неделю выросла на впечатляющие 33%.
Фото: Investing News Network
Данный рост происходит на фоне потрясений в банковском секторе США после банкротства Silicon Valley Bank. Напомним, что данный банк обслуживал почти половину венчурных технологических стартапов в США на протяжении многих лет.
В итоге инвесторы обратились к криптовалютному рынку, что привело к впечатляющему росту цены биткоина.
Так, на данный момент за одну монету предлагают более 27 тыс долларов. Темпы роста главной криптовалюты положительно сказались и на прочих игроках. Так, Ethereum за неделю вырос на 21,5%, BNB, Solana, Litecoin и Avalanche прибавили более 20%.