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Миллионеры готовы заплатить любые деньги, чтобы получить вакцину от коронавируса раньше "толпы"

Правда, это бессмысленно, так как лекарства не существует
Американское издание Bloomberg опубликовало достаточно интересный материал, в котором говорится о том, что миллионеры на полном серьезе готовы заплатить абсолютно любые доступные им деньги, чтобы получить вакцину от “шагающего по планете” коронавируса, лишь бы получить ее раньше “толпы”.

Так, по данным издания, богатые граждане Соединенных Штатов то и дело просят своих лечащих врачей зарезервировать для них вакцину от коронавируса. При этом богачи готовы заплатить за нее огромные суммы, лишь бы получить доступ к вакцине в числе первых. К сожалению ли, к счастью ли, но врачи пока ничем не могут им помочь, так как человечество просто-напросто не нашло еще лекарства от вируса.

Что интересно, по мнению некоторых экспертов, в связи с эпидемией коронавируса множество богатых семей могут развалиться. Так, профессора Нью-Йоркского университета Митчелл Мосс рассказал, что для тех, кто привык к шикарному образу жизни и бесконечным путешествиям, нахождение дома (а именно таким образом богачи стараются избежать заражения коронавирусом) может стать фатальным для брака: ”Это разрушит браки богатых. Всем этим мужьям и женам, которые привыкли путешествовать, теперь придется проводить время с человеком, на котором они женаты”.