Миллионеры готовы заплатить любые деньги, чтобы получить вакцину от коронавируса раньше "толпы"

Так, по данным издания, богатые граждане Соединенных Штатов то и дело просят своих лечащих врачей зарезервировать для них вакцину от коронавируса. При этом богачи готовы заплатить за нее огромные суммы, лишь бы получить доступ к вакцине в числе первых. К сожалению ли, к счастью ли, но врачи пока ничем не могут им помочь, так как человечество просто-напросто не нашло еще лекарства от вируса.

Что интересно, по мнению некоторых экспертов, в связи с эпидемией коронавируса множество богатых семей могут развалиться. Так, профессора Нью-Йоркского университета Митчелл Мосс рассказал, что для тех, кто привык к шикарному образу жизни и бесконечным путешествиям, нахождение дома (а именно таким образом богачи стараются избежать заражения коронавирусом) может стать фатальным для брака: ”Это разрушит браки богатых. Всем этим мужьям и женам, которые привыкли путешествовать, теперь придется проводить время с человеком, на котором они женаты”.