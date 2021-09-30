Миллионы пользователей могут потерять доступ к интернету уже сегодня

Данный сертификат, в свою очередь, обеспечивает соединение между устройствами и сайтами. Известно, что сертификатами занимается некоммерческая организация Let's Encrypt, которая выпускает цифровые сертификаты для шифрования соединений между устройствами и интернетом для ограничения перехвата данных в процессе передачи. Применяются они миллионами сайтов.

Отмечается, что при устаревании DST Root CA X3 сертификаты Let's Encrypt больше не будут восприниматься гаджетами. Предполагается, что эта проблема может настигнуть пользователей устройств Apple, в частности тех, что не могут быть обновлены до iOS 10. Кроме того, интернета могут лишиться и владельцы MacBook с macOS 10.12.0 и старше. Проблема может возникнуть и на смартфонах Android 2.3.6 и старше, а также компьютерах на базе Windows XP Service Pack 2.