Миллионы жителей США могут быть вынуждены заплатить за вакцину от коронавируса

Изначально предполагалось, что вакцины от COVID-19 будут бесплатны, пишет издание Wall Street Journal. По крайней мере, именно это следовало из принятого еще в марте 2020 года закона CARES Act, который и предусматривал оказание помощи и реализацию мер экономической безопасности в связи с пандемией коронавируса. Также закон предусматривал то, что участники программы Medicare не будут платить за вакцинирование из собственных средств.

Сейчас же стало известно, что обозначенная выше программа не будет покрывать расходы на лекарственные средства, одобренные медицинским регулятором FDA. На основе именно этих данных, администрация действующего президента США предположила, что 44 млн жителей страны, участвовавших в Medicare, могут столкнуться с необходимостью покрыть стоимость вакцины из собственных средств, несмотря на прежнее желание правительства сделать ее бесплатной.