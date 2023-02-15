Минцифры готовит новый законопроект о предустановке российских игр на смартфоны

Причём игры будут предустанавливать даже в обход App Store. Кроме того, благодаря законопроекту станет возможной оплата за игры и другие продуты через доминирующие на российском рынке системы. Глава Минцифры подчеркнул, что новые решения помогут российским разработчикам, которые серьёзно пострадали от ограничений Google и Apple. Министр отметил, что им было трудно развиваться в условиях ограничения платежей.

Также станет доступным экспорт проектов российских разработчиков игр на китайский рынок. По словам Шадаева, в этой стране «большой рынок, который может компенсировать уход западных компаний».