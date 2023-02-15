Наука и технологии
17:15, 15 февраля 2023
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Минцифры готовит новый законопроект о предустановке российских игр на смартфоны

Даже в обход Apple

Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал принятие законопроекта, который готовят ведомство и крупные российские IT-компании. Согласно законопроекту, на смартфоны, продающиеся в России, станет необходимой предустановка игр отечественных разработчиков.

Минцифры готовит новый законопроект о предустановке российских игр на смартфоны

Фото: Unsplash.com

Причём игры будут предустанавливать даже в обход App Store. Кроме того, благодаря законопроекту станет возможной оплата за игры и другие продуты через доминирующие на российском рынке системы. Глава Минцифры подчеркнул, что новые решения помогут российским разработчикам, которые серьёзно пострадали от ограничений Google и Apple. Министр отметил, что им было трудно развиваться в условиях ограничения платежей.

Также станет доступным экспорт проектов российских разработчиков игр на китайский рынок. По словам Шадаева, в этой стране «большой рынок, который может компенсировать уход западных компаний».

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