Минцифры начнёт принимать заявки от программистов на отсрочку от весеннего призыва

Минцифры начнёт принимать заявки от программистов на отсрочку от весеннего призываС 23 января до 6 февраля 2023 года
Минцифры анонсировало приём заявок от программистов на отсрочку от весеннего призыва в вооружённые силы. Подать заявку на «Госуслугах» может как работодатель, так и сам сотрудник. Заявки начнут принимать с 23 января 2023 года.
Фото: 24newnews.ru
Но не всё так просто: чтобы подать заявку, компания и сотрудники должны соответствовать ряду критериев.
Вот список требований:
компания-работодатель должны быть аккредитована до 9 февраля 2023 года;
возраст сотрудника — от 18 до 27 лет;
наличие российского гражданства и трудового договора;
продолжительность рабочего дня не более 40 часов в неделю;
профильное высшее образование;
соответствующий требованиям трудовой опыт.
До 9 февраля Минцифры проверит все данные, подтвердит соответствие сотрудников требованиям и передаст документы в Минобороны. Решение будет принято до 15 июля — окончания весеннего призыва.
Приём заявок завершится 6 февраля.