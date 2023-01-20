Наука и технологии
17:01, 20 января 2023
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Минцифры начнёт принимать заявки от программистов на отсрочку от весеннего призыва

С 23 января до 6 февраля 2023 года

Минцифры анонсировало приём заявок от программистов на отсрочку от весеннего призыва в вооружённые силы. Подать заявку на «Госуслугах» может как работодатель, так и сам сотрудник. Заявки начнут принимать с 23 января 2023 года.

Минцифры начнёт принимать заявки от программистов на отсрочку от весеннего призыва

Фото: 24newnews.ru

Но не всё так просто: чтобы подать заявку, компания и сотрудники должны соответствовать ряду критериев.

Вот список требований:

  • компания-работодатель должны быть аккредитована до 9 февраля 2023 года;

  • возраст сотрудника — от 18 до 27 лет;

  • наличие российского гражданства и трудового договора;

  • продолжительность рабочего дня не более 40 часов в неделю;

  • профильное высшее образование;

  • соответствующий требованиям трудовой опыт.

До 9 февраля Минцифры проверит все данные, подтвердит соответствие сотрудников требованиям и передаст документы в Минобороны. Решение будет принято до 15 июля — окончания весеннего призыва.

Приём заявок завершится 6 февраля.

Источник:RB.RU
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