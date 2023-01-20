Минцифры начнёт принимать заявки от программистов на отсрочку от весеннего призыва

Но не всё так просто: чтобы подать заявку, компания и сотрудники должны соответствовать ряду критериев.

Вот список требований:

компания-работодатель должны быть аккредитована до 9 февраля 2023 года;

возраст сотрудника — от 18 до 27 лет;

наличие российского гражданства и трудового договора;

продолжительность рабочего дня не более 40 часов в неделю;

профильное высшее образование;

соответствующий требованиям трудовой опыт.

До 9 февраля Минцифры проверит все данные, подтвердит соответствие сотрудников требованиям и передаст документы в Минобороны. Решение будет принято до 15 июля — окончания весеннего призыва.

Приём заявок завершится 6 февраля.