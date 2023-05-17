Минцифры нашло способ легально и без пиратства использовать софт ушедших компаний

Деньги нужно будет перечислять на специальные рублёвые счета «О», которые должны быть открыты российскими банками, согласно указу президента России. Эти счета необходимы для расчёта с иностранными компаниями в условиях санкций.

Если правообладатель не востребует оставшиеся на таких счетах средства, деньги будут направлены на развитие IT-отрасли. Также деньги могут быть вложены в проекты импортозамещения в рамках индустриальных центров компетенций и центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО, создание которых инициировал премьер России Михаил Мишустин.