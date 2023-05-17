Минцифры нашло способ легально и без пиратства использовать софт ушедших компаний

Минцифры нашло способ легально и без пиратства использовать софт ушедших компанийГлавное условие — оплата на специальные рублёвые счета
Минцифры включило в новую версию закона о принудительном лицензировании зарубежного софта меру об обязательной оплате российским компаниями этих продуктов. Это условие для легального использования зарубежного ПО.
Деньги нужно будет перечислять на специальные рублёвые счета «О», которые должны быть открыты российскими банками, согласно указу президента России. Эти счета необходимы для расчёта с иностранными компаниями в условиях санкций.
Если правообладатель не востребует оставшиеся на таких счетах средства, деньги будут направлены на развитие IT-отрасли. Также деньги могут быть вложены в проекты импортозамещения в рамках индустриальных центров компетенций и центров компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО, создание которых инициировал премьер России Михаил Мишустин.