Минцифры назвало год, когда в российских поездах и самолетах появится спутниковый интернет

Это станет возможным благодаря развертыванию низкоорбитальной группировки из 270 спутников, о чем сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Первые спутники, работающие на высокоэллиптической орбите, будут выведены на орбиту уже в 2026 году. Они обеспечат быстрый интернет для поездов, самолетов и судов.

По словам Шадаева, такие технологии позволят наладить стабильное подключение даже на отдаленных маршрутах, включая железнодорожное сообщение между Москвой и Владивостоком.

Компания «Бюро 1440», занимающаяся проектом, планирует интеграцию спутниковой связи с транспортными системами.

На борту поездов и самолетов будут установлены абонентские терминалы, обеспечивающие интернет пассажирам. Максимальная скорость связи составит 10 Гбит/с, что, по мнению разработчиков, достаточно для комфортного использования.