Минцифры объединит интернет-частоты гражданских и силовиков

В России планируют создать механизм, который позволит гражданским и ведомственным пользователям разделять радиочастоты для своих нужд. Это предложение содержится в стратегии развития сферы связи РФ до 2035 года. Основная идея — совместное использование и управление радиочастотами для развития мобильной связи и специальных технологий.

Согласно предложению, этот механизм поможет эффективнее использовать доступные радиочастоты и обеспечит внедрение передовых технологий, таких как передвижные репортажные телевизионные станции и спутниковая связь. Для реализации этой идеи нужно будет разработать концепцию совместного использования радиочастот, а также утвердить необходимые нормативные документы.

Согласно предложению, для управления этим механизмом будет создан оператор, который будет контролировать совместное использование радиочастот. Оператор сможет временно ограничивать использование радиочастот гражданскими операторами связи для поддержки специальных нужд. Важно, чтобы развитие инфраструктуры связи оставалось приоритетом и было поддержано как государственной поддержкой, так и собственными усилиями операторов связи.