Минцифры обсудит возможность «разрешения» пиратских кинотеатров

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) рассматривает возможность отмены блокировки сайтов, которые показывают видеоконтент от западных компаний, нелегально не представленный в России. Об этом сообщил источник, цитируемый РИА Новости. Представители Минцифры совместно с индустрией изучают варианты отказа от ограничений доступа к таким сайтам при соблюдении определенных условий. При этом видеоконтент не должен быть легально доступен в российских онлайн-сервисах, не должен идти в кинотеатрах и не должен содержать экстремистский материал или пропаганду ЛГБТ.

В связи с началом военной операции на Украине, многие западные кинокомпании и сервисы стриминга, такие как Disney, Sony Pictures, Warner Bros и Netflix, временно приостановили выпуск своих проектов в России.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высказывался о необходимости использования западной интеллектуальной собственности без лицензии. По его мнению, распространение пиратской продукции может стать частью контрсанкций. Он считает, что эта практика должна распространяться на все области, от кинофильмов до промышленного программного обеспечения.