Минцифры обяжет операторов связи заранее предупреждать об изъятии номеров

Опубликовано 20 мая 2024, 01:03
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Минцифры обяжет операторов связи заранее предупреждать об изъятии номеровЧерез «Госуслуги», СМС или по электронной почте
Российских операторов связи обяжут заранее сообщать о предстоящем изъятии номеров
Минцифры считает, что телеком-операторам следует уведомлять абонентов заранее о том, что их номера будут изъяты. Это обеспечит защиту интересов потребителей и позволит им принять меры, если они не согласны с передачей своего номера другому пользователю.
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минцифре обязать мобильных операторов предупреждать абонентов об изъятии номеров.
В ответ Минцифры поддержало эту инициативу и предложило операторам уведомлять абонентов о возможном изъятии номера за 10 дней до завершения договора. Уведомление может быть отправлено по разным каналам, включая сообщения, портал госуслуг или электронную почту.
Источник:it-world.ru
Автор:Николай Шелофастов