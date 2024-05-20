Минцифры обяжет операторов связи заранее предупреждать об изъятии номеров

Минцифры считает, что телеком-операторам следует уведомлять абонентов заранее о том, что их номера будут изъяты. Это обеспечит защиту интересов потребителей и позволит им принять меры, если они не согласны с передачей своего номера другому пользователю.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минцифре обязать мобильных операторов предупреждать абонентов об изъятии номеров.

В ответ Минцифры поддержало эту инициативу и предложило операторам уведомлять абонентов о возможном изъятии номера за 10 дней до завершения договора. Уведомление может быть отправлено по разным каналам, включая сообщения, портал госуслуг или электронную почту.