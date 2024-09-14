Минцифры обяжет россиян подтверждать личность для покупки SIM-карт

Министерство цифрового развития России представило проект, который меняет правила покупки сим-карт и подтверждения личности при подключении к мобильной связи. В новом законопроекте, который можно найти на федеральном портале правовых актов, предлагается, чтобы пользователи подтверждали свою личность через портал Госуслуг, паспорт, биометрию или через организации, которые будут определены позже.

Согласно этому проекту, иностранные граждане смогут подтвердить свою личность только с помощью биометрических данных. Кроме того, планируется, что операторы связи будут обязаны уведомлять своих клиентов, если они превысят лимит по количеству сим-карт. В соответствии с новым законом, россияне смогут иметь не более 20 номеров, а иностранцы — 10. Если абоненты не снизят количество своих сим-карт в установленный срок, им могут ограничить услуги связи.

Изменения коснутся и способов оплаты мобильной связи. Министерство предлагает, чтобы расчёты наличными могли проводиться только через уполномоченные организации и при подтверждении личности плательщика. Эти меры направлены на борьбу с незаконным рынком сим-карт, и обсуждаются также варианты введения уголовной ответственности для сотрудников, которые нарушают правила регистрации абонентов.