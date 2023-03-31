Наука и технологии
23:10, 31 марта 2023
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Минцифры ограничит доступ школ к зарубежным онлайн-сервисам

Об этом сообщил глава ведомства

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе итоговой коллегии министерства рассказал о поэтапном ограничении доступа российских школ к зарубежным видеосервисам.

Минцифры ограничит доступ школ к зарубежным онлайн-сервисам

Фото: Smotrim.ru

Он уточнил, что ограничение связано с наличием собственной инфраструктуры. О каких именно сервисах идёт речь, министр не объяснил.

«С учётом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам», — заявил Шадаев.

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