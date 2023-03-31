Минцифры ограничит доступ школ к зарубежным онлайн-сервисам

23:10, 31 марта 2023
1 мин.
Минцифры ограничит доступ школ к зарубежным онлайн-сервисамОб этом сообщил глава ведомства
Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе итоговой коллегии министерства рассказал о поэтапном ограничении доступа российских школ к зарубежным видеосервисам.
Фото: Smotrim.ru
Он уточнил, что ограничение связано с наличием собственной инфраструктуры. О каких именно сервисах идёт речь, министр не объяснил.
«С учётом того, что инфраструктура у нас есть, будем поэтапно ограничивать доступ школ к зарубежным видеосервисам», — заявил Шадаев.