Минцифры опробует новую стратегию информационной безопасности страны

Минцифра России сейчас тестирует новый подход к выявлению серьёзных угроз в области информационной безопасности. Они разработали методику, которая поможет выявлять самые значимые риски в этой сфере. Замглава Минцифры РФ, Александр Шойтов, рассказал об этом в интервью.

Важно понимать, что все риски в информационной безопасности должны быть устранены. Однако для руководителя крупной компании особенно важно исключить самые серьёзные угрозы. Такие события называются недопустимыми. Теперь у них есть методика, которая позволяет определить такие события. В данный момент они проводят тестовые испытания этой методики и учитывают результаты для создания систем информационной безопасности.

Согласно словам Шойтова, существуют общие типы недопустимых событий, которые могут быть дополнительно адаптированы для компаний в конкретной отрасли. То есть, они учитывают специфику каждой компании и её особенности, чтобы быть более точными в определении угроз и рисков.