Минцифры опровергло любую возможность мошеннической продажи жилья на «Госуслугах»

Ранее появилась информация, что с помощью социальной инженерии и подмены цифровой подписи россиян в «Госуслугах» мошенники продают жильё. В Минцифры эту информацию назвали фейком и заявили, что цифровая подпись формируется в приложении Госключ, взломать которое невозможно. К тому же на портале нет функционала для подобных сделок.

Отмечается, что для получения на имя пользователя сертификата электронной подписи необходимо успешно пройти многоступенчатую проверку, в том числе подтверждение личности с помощью загранпаспорта, биометрии либо личного присутствия. Использовать цифровую подпись можно только на пользовательском устройстве, а доступ к подписи закрыт сложным и уникальным 8-значным паролем, который необходимо вводить при каждом сеансе работы в приложении.

Кроме того, по заявлениям ведомства, для проведения купли-продажи жилья необходимо подать заявление на регистрацию недвижимости в Росреестр, что предполагает строгую верификацию документов.

«Воспользоваться «Госключом» может только владелец электронной подписи на своём устройстве. При каждом запуске приложения нужно вводить 8-значный пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата. В таком случае нужно будет заново выпустить сертификат электронной подписи и подтвердить личность. Поэтому, даже если злоумышленники завладели вашим телефоном, подписать документы в «Госключе» они не смогут», — прокомментировали в Минцифры.