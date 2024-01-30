Минцифры опровергло слухи о хранении биометрических данных на «Госуслугах»

Министерство напомнило, что в соответствии с законом банки обязаны передать ранее собранные биометрические данные в ЕБС. Однако после этой передачи информация не хранится на «Госуслугах», и граждане могут удалить свои данные в личном кабинете.

Процесс передачи данных в ЕБС подразумевает уведомление владельца биометрии банком за 30 дней. После импорта данных банк обязан удалить их. Удаление своих данных из ЕБС доступно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или путем отзыва согласия у оператора ЕБС.

В ведомстве подчеркнули, что процедура сбора и передачи биометрии в ЕБС является добровольной. Граждане должны выразить согласие для регистрации своей биометрии в ЕБС через мобильное приложение или в отделении банка. Эта практика закреплена законодательно.