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Наука и технологии
Опубликовано 30 января 2024, 00:02
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Минцифры опровергло слухи о хранении биометрических данных на «Госуслугах»

Они храняться только в ЕБС
Минцифры России развеяло слухи о том, что портал «Госуслуги» собирает и хранит биометрическую информацию граждан. В официальном заявлении подчеркнуто, что на портале отсутствует хранение биометрии, и предоставлена только информация, размещенная в Единой биометрической системе (ЕБС). Граждане могут удалить свои данные из ЕБС в любой момент после передачи.
Минцифры опровергло слухи о хранении биометрических данных на «Госуслугах»

© Ferra.ru

Министерство напомнило, что в соответствии с законом банки обязаны передать ранее собранные биометрические данные в ЕБС. Однако после этой передачи информация не хранится на «Госуслугах», и граждане могут удалить свои данные в личном кабинете.

Процесс передачи данных в ЕБС подразумевает уведомление владельца биометрии банком за 30 дней. После импорта данных банк обязан удалить их. Удаление своих данных из ЕБС доступно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или путем отзыва согласия у оператора ЕБС.

В ведомстве подчеркнули, что процедура сбора и передачи биометрии в ЕБС является добровольной. Граждане должны выразить согласие для регистрации своей биометрии в ЕБС через мобильное приложение или в отделении банка. Эта практика закреплена законодательно.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
Теги:
#биометрия
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#Минцифры
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#технологии
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#разработка